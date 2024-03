Marsilio: “Altro che spifferi sardi, dopo il voto festeggerò”

"Fatemi godere questa festa, fate sentire l'urlo dei lupi abruzzesi, altro che spifferi sardi". Così il governatore abruzzese Marco Marsilio (foto Roberto Di Blasio) nel comizio di chiusura del centrodestra a Pescara in vista delle elezioni regionali in programma domenica. "Pensano di farci paura perché una presidente sarda eletta per un soffio di voti viene qui a fare campagna elettorale contro di me - aggiunge - ma la notte del 10 marzo festeggerò con una sola sarda che è mia moglie, e non la presidente della Sardegna", dice Marsilio riferendosi ad Alessandra Todde.

Con la vittoria in Abruzzo "proverò a restituire solo un pezzetto dell'amore che mi dedica perché non riuscirò mai a pareggiarlo. Noi siamo gente fatta così, che ha pudore dei propri sentimenti, per questo mi fa fatica anche dire 'ti amo'. I miei familiari che vengono infangati in questi giorni da certi quotidiani e da certi soggetti, ma lasciamo perdere, non meritano troppa attenzione”.

“Continuo ad essere insultato perché non sono nato in Abruzzo, io sono abruzzese da sette generazioni: quanti possono dirlo di quelli che mi insultano?”, si è poi chiesto Marsilio. “5 anni fa l'Abruzzo era fuori dalla carta geografica. Era ultimo nella graduatoria per le spese europee e oggi lo lasciamo che ha rialzato la testa. Abbiamo portato qui la Rai con Cartoons on the Bay. Oggi tutto il governo sta in Abruzzo, questo è il mio popolo e la mia gente, io non faccio come altri che se ne sono scappati, resto qui", ha infine puntualizzato il presidente uscente. “Nu semme nu… e vincemme nu!”.