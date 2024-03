Tajani: “Pescara avrà un grande aeroporto internazionale”

"Il 24 e il 25 ottobre, quando a Pescara si svolgerà il G7, gli ospiti internazionali potranno atterrare sulla nuova pista dell'Aeroporto d'Abruzzo. L'aeroporto di questa città diventerà un grande aeroporto internazionale. A Pescara affronteremo temi di grande importanza, l'Abruzzo merita i riflettori accesi 365 giorni l'anno e non solo in campagna elettorale". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani (foto Roberto Di Blasio) nel suo intervento al comizio del centrodestra a Pescara.

"Noi siamo uniti per dare un messaggio chiaro: noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo non solo in campagna elettorale. Questa sera con noi c'è un signore che ci sta sorridendo, che ha amato questa terra e che ci guarda da lassù... Silvio Berlusconi", ha aggiunto Tajani, che tra i suoi ricordi abruzzesi ha citato anche "la stazione di Sulmona".