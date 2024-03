Meloni: “Dalla piazza prendo la benzina per andare avanti”

"Voi non potete immaginare quanto per me sia importante, in una vita fatta di problemi da risolvere e aerei da prendere, ritornare qui e prendere dalla piazza la benzina necessaria per andare avanti fino alla scadenza successiva. Ricordarmi per chi e per cosa lo sto facendo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (foto Roberto Di Blasio), durante il comizio a Pescara a sostegno di Marco Marsilio che è stato ricandidato al ruolo di governatore in Abruzzo.

"La nostra priorità sarà il rinnovo dei contratti delle forze dell'ordine perché non ci si può ricordare di loro solo quando si deve insultare. In questi giorni qualcuno ha detto che hanno fatto bene a sputargli addosso se lo sono meritato e nessuno ha espresso solidarietà a questi agenti. Vergogna a chi dice che gli si deve sputare addosso", ha aggiunto Meloni.

Una curiosità: a causa del maltempo è stata scattata una “foto di famiglia” in anticipo per i leader del centrodestra. Al termine dell'intervento di Antonio Tajani, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa sono saliti sul palco per fare la foto di gruppo perché intanto aveva cominciato a piovere sulla piazza. Meloni ha scherzato ricordando che tutte le volte che e' venuta in Abruzzo ha sempre piovuto. "L'ultima volta abbiamo vinto le politiche ", ha pero ricordato la premier.