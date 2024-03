Salvini: "L'Abruzzo ha bisogno che Marsilio sia il primo presidente confermato"

"In Abruzzo è mancata una strategia per il suo sviluppo, ha bisogno che Marsilio sia il primo presidente confermato. C'è il reddito di cittadinanza e ci sono le infrastrutture di cittadinanza: queste sono la risposta di chi sa che queste terre hanno voglia di dimostrare il loro valore e di competere ad armi pari. Ed è quello su ci siamo messi a lavorare, con l'allungamento della pista dell'aeroporto che consente i voli intercontinentali e anche quel turismo di ritorno che porta ricchezza ai territori".

Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini (foto Roberto Di Blasio), in Abruzzo al comizio finale del centrodestra in vista delle Regionali di domenica. “Viva l'Abruzzo, viva Marsilio, viva la Lega e la libertà. Ragazzi, andiamo a vincere, andiamo a vincere. In Abruzzo si vince e la Lega va a doppia cifra”, ha aggiunto Salvini concludendo il suo intervento.