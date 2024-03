Lupi: "L'Abruzzo continuerÃ  a essere governato dal centrodestra perchÃ© ha ben governato"

"La coalizione di centrodestra ha una proposta politica di governo. Non siamo venuti qui uniti per dimostrare che siamo uniti, siamo venuti qui per dire che l'Abruzzo continuerà a essere governato dal centrodestra perché ha ben governato". Lo ha detto Maurizio Lupi (foto Roberto Di Blasio), leader di Noi Moderati, a Pescara durante il comizio per Marco Marsilio, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Abruzzo.

"Sentiamo parlare di campo largo ma dell'Abruzzo prima non gliene fregava niente a nessuno, ora pare che tutti vengono qui. Dov'erano prima? Ora c'è la conquista dell'Abruzzo. Noi vogliamo servire qualcuno non conquistarlo: questa è la differenza sostanziale tra noi e il centrosinistra", ha aggiunto.

Quanto alle critiche alla Roma Pescara, finanziata dal Cipess solo la settimana scorsa, Lupi ha detto: "Solo un ignorante può pensare che all'ultimo momento si decide questo. Dico che si è arrivati troppo tardi, perché la dignità di una regione si misura dalla possibilità e dalla dignità di avere un collegamento. Dalle opposizioni mi sarei aspettato un 'bene, bravi'".