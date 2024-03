Recanatese-Pescara 3-2: un'altra sconfitta per il Delfino

Finisce 3-2 in favore dei marchigiani la gara tra Recanatese e Pescara. Delfino in vantaggio al 5' con Merola, pareggia Melchiorri al 24'. Ribaltamento di fronte con Lipari a inizio ripresa. Poi segnano Merola e Ferrante.

Recanatese-Pescara: la cronaca

SECONDO TEMPO - 50' è finita! La Recanatese batte 3-2 il Pescara come nella gara d'andata. Quarta sconfitta consecutiva in trasfera per il Delfino che aveva sbloccato con Merola. Per questa diretta è tutto, appuntamento alla prossima.

49' angolo per il Pescara, anche Plizzari in area ma Meli esce coraggiosamente e blocca la sfera.

46' trattenuta di Longobardi su Merola punita con un giallo. Sugli sviluppi della punizione, palla al limite raccolta da Dagasso ma conclusione bassa e centrale

45' assegnati cinque minuti di recupero.

44' punizione conquistata da Ferretti ai 25 metri in posizione leggermente defilata

41' in campo Fiorini per Morrone, ammonito pochi istanti fa.

40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio.

39' ammonito Ferretti.

37' esce Raimo, dentro Veltri da una parte mentre Capone prende il posto di Aloi dall'altra.

36' tentativo da fuori area per Dagasso ma alza la mira.

30' traversone dal fondo del Pescara, a centroarea Meli la fa da padrone in presa alta.

23' Ferrante sigla il 3-2! Punizione di Sbaffo con palla sul secondo palo, colpo di testa imperioso di Ferrante, respinta prodigiosa di Plizzari ma non può nulla sul tap in sempre di testa da metri zero.

21' palla gol per Cuppone dopo un errore della difesa ma da due passi colpisce sull'esterno della rete

19' dentro Capone per Squizzato, fuori Pierno per Floriani e Cangiano per Dagasso

18' in campo Ferretti per Lipari.

16' Merola! Pareggio del Pescara! Dal dischetto conclusione centrale ma potente sotto la trasversa con Meli proteso sulla sua sinistra.

14' rigore per il Pescara! Punito un tocco presunto con il braccio di Peretti. Nessun dubbio per l'arbitro

9' bella conclusione di Accornero con il destro sul primo palo, Meli respinge sul fondo! Nulla di fatto sul corner successivo.

6' bella ma sfortunata conclusione con il mancino per Merola, palla che si stampa sulla traversa.

2' Lipari! La Recanatese ribalta il risultato e passa in vantaggio! Slalom in area del giocatore in mezzo a tre avversari e conclusione precisa con il piatto destro.

1' si riparte con il secondo tempo della partita

PRIMO TEMPO - 47' squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1, piccola pausa e torniamo per il secondo tempo.

45' concessi due minuti di recupero.

44' palla gol per Aloi che calcia da fuori area con il destro ma non inquadra lo specchio della porta

41' tentativo dal limite dell'area con il mancino di Raparo ma alza la mira.

34' Pescara pericoloso su cross di Merola, si salva la difesa.

30' Giunti alla mezz'ora, il punteggio è di 1-1.

24' Melchiorri! Pareggio della Recanatese, con il goal dell'ex!

14' lungo lancio per Accornero fermato in offside

12' cross di Merola per il colpo di testa ravvicinato di Cuppone, reattivo Meli che evita il 2-0 deviando in angolo! Sul corner nulla di fatto

10' si riprende a giocare dopo le cure mediche del caso, nessun problema per i due giocatori-

8' gamba alta di Cuppone, su due giocatori avversari, uno è Shiba. Intervento involontario che poteva costare un giallo

5' Merola! Pescara in vantaggio! Spunto personale dell'attaccante che entra in area e arma un diagonale chirurgico alla destra del portiere

3' risponde la Recanatese con Melchiorri ma il tentativo in area su tap in termina sull'esterno della rete

3' tentativo con il mancino da fuoriarea per Squizzato, palla a lato

1' prima sortita per il Pescara che prova a mettere una palla in area dalla destra, libera la difesa di testa

Recanatese-Pescara: il tabellino

RECANATESE (3-4-2-1): Meli; Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo, Raparo (dal 1' st Prisco), Morrone, Longobardi; Ferretti; Lipari, Melchiorri. A disp.: Masolo, Tiberi, Veltri, Prisco, Pelamatti, Sbaffo, Carpani, Guidobaldi, Mazia, Fiorini, Rizzo, Ahmetaj. All. Filippi

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Pellacani, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, Tunjov; Merola, Accornero, Cuppone. A disp.: Gasparini, Brosco, Di Pasquale, Staver, Moruzzi, Floriani, Dagasso, De Marco, Franchini, Meazzi, Cangiano, Masala, Capone. All. Bucaro

Reti: 5' pt Merola, 24' st Melchiorri, 2' st Lipari, 16' st Merola, 23' st Ferrante