Fine vita, ecco i candidati che supportano la legge dell'associazione Coscioni

Il Comitato Promotore abruzzese della proposta di legge di iniziativa popolare "Liberi Subito", elaborata dall'Associazione Luca Coscioni per regolamentare i tempi e modalità per l'accesso al "suicidio medicalmente assistito", ha chiesto ai consiglieri candidati alla elezioni regionali se sosterrebbero o meno la proposta, nel caso in cui dovessero essere eletti. Al momento, sono 25 i candidati consiglieri che hanno espresso il loro sostegno: 11 del Movimento 5 Stelle, 9 del PD, 2 AVS, 2 Abruzzo Insieme, 1 di Riformisti e Civici. Si potrà aderire fino a venerdì.

Il Consiglio regionale abruzzese ha perso l'occasione, in questa legislatura, di affrontare un tema legato profondamente alla vita e alla sofferenza delle persone e di dare attuazione ai diritti di partecipazione democratica. Ringraziamo i candidati che si sono impegnati affinché non si ripeta nella prossima legislatura questa prova di irresponsabilità da parte dell'istituzione regionale. Ci auguriamo che in questi ultimi giorni prima del voto ci saranno altri a prendere questo impegno affinché Regione Abruzzo nei prossimi mesi non giri la testa dall'altra parte di fronte alle urgenze delle persone malate e alla richiesta di 8.119 cittadini firmatari", ha dichiarato Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni.

L'Abruzzo è stata la prima regione a depositare in Consiglio Regionale le firme di 8.119 cittadini e delle cittadine abruzzesi a favore della proposta di legge regionale sul "suicidio assistito" elaborata dall'Associazione Luca Coscioni. La campagna è iniziata il 1 marzo 2023 ed è terminata il 29 maggio 2023 e si tratta della prima proposta di legge di iniziativa popolare depositata nella storia della Regione. Nonostante ciò, in questa consiliatura il Consiglio Regionale non ha mai avviato la discussione sulla legge.

Attualmente, nonostante l'assenza di una legge nazionale, le persone in possesso dei requisiti stabiliti dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato/Antoniani possono già accedere alla morte volontaria assistita. Non vengono però garantiti tempi certi nella procedura di verifica e attuazione di tale pratica, un vuoto colmabile dalla Regione come già avvenuto in Emilia Romagna attraverso linee di indirizzo dell'Assessorato, o tramite legge come si sta discutendo in Liguria, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa si propone di definire procedure e tempi del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale per la verifica delle condizioni e delle modalità di accesso alla morte medicalmente assistita.

I candidati pescaresi alle elezioni regionali che hanno finora espresso il sostegno alla proposta di legge "Liberi Subito":