Montecitorio, question time del ministro Fitto sul definanziamento di progetti in Abruzzo

Si svolgerà oggi, 6 marzo, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative in merito al definanziamento di progetti in Abruzzo, in relazione alla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Torto – M5S).

E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa della Camera dei Deputati. Nel pomeriggio odierno verranno auditi in question time anche i ministri dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.