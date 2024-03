Elezioni, anche alle 19 affluenza maggiore di cinque anni fa

In corso il voto per le elezioni regionali per l'elezione del presidente della Regione - con la sfida tra il governatore Marco Marsilio e Luciano D'Amico - e il rinnovo del Consiglio regionale. Alle ore 19, in 1.591 sezioni su 1.634, l'affluenza è al 43,96%. Il dato, quindi non ancora definitivo, è in leggero rialzo rispetto alle scorse elezioni quando l'affluenza era stata del 43,03%.

Alle 12, l'affluenza definitiva (1.634 sezioni su 1.634) era stata del 15,9% secondo i dati del sistema Eligendo del Viminale. Un dato che fa registrare un aumento del 2,47% rispetto alla precedente tornata elettorale nel 2019, quando alle 12 aveva votato il 13,43% degli elettori.

Nella sede della Regione all’Aquila – Palazzo Silone – via Leonardo da Vinci n. 6, è allestita una Sala stampa dedicata che resterà aperta dalle ore 10 fino all’arrivo dei dati ultimi relativi allo spoglio. Le varie fasi elettorali saranno documentate anche attraverso la diretta streaming a cura del Servizio relazioni esterne e comunicazione della Giunta con riferimento ai dati ufficiosi elaborati dalla piattaforma ‘Eligendo’, messa a disposizione dal ministero dell’Interno su specifico accordo con la Regione Abruzzo.

I dati Ufficiali saranno comunque quelli comunicati dalla Corte d’Appello dell’Aquila, all’esito delle relative operazioni. È previsto il collegamento dal portale della Regione Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it, sul profilo ufficiale Facebook e sul canale Youtube. Al Piano ‘zero’ di Palazzo Silone saranno a disposizione per i giornalisti delle testate giornalistiche accreditate, spazi adibiti ai collegamenti televisivi, con dotazione tecnica di luci e sfondi, corner attrezzati e postazioni destinate al lavoro dei redattori.

(fonte Adn Kronos)