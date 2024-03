Pescara-Carrarese 2-2: ospiti fatali con Della Latta e Finotto, il Delfino la riacciuffa per due volte

Si conclude 2-2 la partita tra Pescara e Carrarese. Gli ospiti arrivavano all'Adriatico con uno score di tutto rispetto: nelle ultime cinque partite, infatti, avevano conseguito tre vittorie e due pareggi. E anche stasera ci hanno dato del filo da torcere. Ricordiamo che all'andata era finita 1-0 per la Carrarese.

Pescara-Carrarese: la cronaca

SECONDO TEMPO - 51' finale all'Adriatico, 2-2 con i toscani due volti rimontati dei biancazzurri. Succede di tutto nei minuti conclusivi. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento alla prossima.

50' Ed ecco il 2-2 dei biancazzurri con Pierno! Su cross di Milani, rinvio corto della difesa e sulla palla vagante in area il giocatore calcia forte a incrociare alla sinistra del portiere.

48' Si mette davvero male per i ragazzi di Bucaro.

47' Carrarese di nuovo avanti con Finotto! Discesa di Cicconi, cross ben calibrato e bella torsione in area per il giocatore che anticipa l'intervento di Mesik.

45' Concessi sei minuti di recupero.

44' giallo a Pierno, entrata con troppo impeto per il direttore di gara

43' incredibile palla gol fallita da Accornero! Su cross basso di Merola, buco della difesa e attaccante che cicca la palla da due passi.

42' Merola dal dischetto non sbaglia e la manda sotto la traversa! Pareggio del Delfino!

41' rigore per il Pescara! Spunto di Cangiano in area, Di Gennaro in ritardo lo stende, nessun dubbio per l'arbitro.

35' dentro Zuelli per Schiavi mente Di Gennaro subentra a Zanon

33' giallo a Cicconi e Schiavi.

31' fuori Pellacani, altro cambio per il Delfino.

29' angolo per il Pescara, Cicconi si limita ad allontanare.

26' dentro Belloni per Della Latta

22' dentro Palmieri per Capello.

21' cross morbido di Milani, colpo di testa sul primo palo di Cangiano e palla sopra la traversa.

19' Cicconi per Capello, conclusione rasoterra in area bloccata agevolmente da Plizzari.

16' in campo Accornero per Tunjov, Cangiano per Cuppone e Pierno per Floriani.

11' lungo lancio per Cuppone, in vantaggio Bleve in uscita.

3' due corner successivi per i biancazzurri, sul secondo tentativo palla ingiocabile buttata in area. Rimessa dal fondo per gli ospiti.

1' Si riparte con il secondo tempo della partita.

PRIMO TEMPO - 49' Il primo tempo termina qui, a più tardi per la ripresa.

48' risposta di Bleve su tentativo di Tunjov, il primo del match e duplice fischio. Pescara e Carrarese chiudono il primo tempo sul punteggio di 0-1

47' grande intervento di Plizzari su conclusione al volo in area di Capezzi, il Pescara resta a galla grazie al suo portiere! Nulla di fatto sul corner.

45' Concessi tre minuti di recupero.

41' occasione gol per Binotto ma fallisce clamorosamente la mira al volo a un metro dalla linea di porta!

40' giallo a Della Latta per proteste.

32' intervento di Di Pasquale sul pallone ma travolge l'avversario lanciato in contropiede, giallo anche per lui.

30' Giunti alla mezz'ora, il risultato non cambia: 0-1.

29' conclusione alta di Schiavi dalla distanza, prova reimpostare il gioco il Pescara oggi schierato con un'inedita difesa a tre.

24' lancio di Merola per Milani che tenta l'acrobazia colpendo Zanon e primo giallo del match.

19' verticalizzazione per Finotto ma rasoterra in area debole, riesce a bloccare Plizzari

18' occasione per il raddoppio della Carrarese tutto di prima in area ma conclusione un po' alta

16' cross basso di Milani per Merola, murato nel tentativo a centroarea.

12' tentativo dalla distanza di Cuppone con un pallonetto a sorprendere Bleve fuori dai pali, ma non inquadra lo specchio della porta

7' filtrante di Merola per Aloi in area, ma viene chiuso dalla difesa che, senza mezzi termini, spazza più lontano possibile

5' Dopo i primi cinque minuti di gioco, i padroni di casa sono già sotto per 1-0.

1' Fischio d'inizio… e la Carrarese è già in vantaggio! Incredibile! Alla prima discesa i toscani passano avanti: cross di Capello per il colpo di testa ravvicinato di Della Latta, con la difesa biancazzurra che resta ferma.

Pescara-Carrarese: il tabellino

PESCARA (3-5-2): Plizzari; Brosco, Pellacani, Di Pasquale; Floriani Mussolini, Aloi, Squizzato, Tunjov, Milani; Merola, Cuppone. A disp.: Gasparini, Profeta, Masala, Accornero, Pierno, Meazzi, Capone, Mesik, Staver, Moruzzi, De Marco, Dagasso, Cangiano, Franchini. All. Bucaro.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Della Latta, Cicconi; Capezzi, Finotto; Capello. A disp.: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Grassini, Palmieri, Di Gennaro, Zuelli, Belloni, Boli, Di Matteo. All. Calabro.

Recupero: 3' pt, 6' st