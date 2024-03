Blasioli: "Ce l'abbiamo messa tutta, ma purtroppo non è bastato"

“Ce l'abbiamo messa tutta, ma purtroppo non è bastato. Ci siamo spesi per 5 anni e abbiamo dato tutto noi stessi in questi mesi di campagna elettorale. Il voto democratico, però, ci ha bocciati. Spero che il Presidente rieletto possa guidare al meglio la nostra Regione, ma con i tanti amici e colleghi eletti in consiglio faremo una bella e costruttiva opposizione per i nostri concittadini, sperando di migliorare da questo ruolo la nostra Regione”.

E' quanto scrive sui suoi canali social Antonio Blasioli, esponente del Pd. "Il mio risultato (enorme) è frutto di un lavoro di squadra, mi ripaga del lavoro svolto, anche se questo non è sufficiente per rendermi totalmente felice.

Per ora lascio le riflessioni di pancia fuori da qui e domani ringrazierò più nel dettaglio coloro che mi sono stati vicini: tanti e con affetto sincero", aggiunge.

Poi, rivolgendosi ai propri follower: “Siete stati la mia forza e mi impegno a rappresentarvi al meglio, a esercitare il mio ruolo con dedizione e competenza. Un grazie particolare va a tutti coloro che si sono candidati, in un momento non facile, ai miei colleghi del Partito Democratico, che a Pescara si attesta come primo partito e che ci fa ben sperare per giugno. Grazie per la vostra passione e grazie a chi ci ha sostenuti, senza mai lasciarci soli. Bravi davvero. Buon lavoro a tutte e tutti ed evviva la democrazia”.