Castaldi ci crede ancora: "Partita aperta rispetto all'esito del voto"

"Dalle sezioni arrivano altri dati, i numeri sono altalenanti, riteniamo che la partita sia ancora aperta rispetto all'esito del voto. Siamo fortemente delusi invece dal dato dell'affluenza alle urne, molto basso. E' un fatto grave, che non riusciamo a spiegarci". Così Gianluca Castaldi (nella foto con Luciano D'Amico), coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, che in questa tornata elettorale sembra essere in caduta libera rispetto al 20% riportato nel 2019, quando i pentastellati ebbero un loro candidato presidente, Sara Marcozzi, oggi transitata nelle file di Forza Italia.

Come detto, cala ancora in Abruzzo l'affluenza alle urne per le Regionali, che si attesta sul 52,20% degli aventi diritto al voto, contro il 53,11% della tornata elettorale di 5 anni fa. ''Sono i dati di affluenza peggiori dal ‘95 - commenta all’Adnkronos il costituzionalista Enzo di Salvatore, docente all'Università di Teramo - Sono mancati i giovani. Loro sono quelli maggiormente idealisti, hanno a cuore temi come ambiente e pace; protestano nelle piazze e nelle strade ma poi ecco la disaffezione con il diritto al voto. Evidentemente non credono nell'utilizzo di questo strumento ed è un problema se manca il loro contributo alla partecipazione. Anche con programma fortemente idealista, non si trova riscontro in loro. Allora bisogna ripartire daccapo, con la sensibilizzazione nelle scuole per far comprendere il significato del diritto al voto. Queste percentuali sono una sconfitta per la democrazia".