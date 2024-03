Ancora un ko per la Sirdeco Volley

Costa Volpino è corsara sul campo della Sirdeco Volley Pescara, il PalaRoma di Montesilvano.

Uno 0-3 senza storia per le lombarde che lasciano le abruzzesi a 10, 12 e 12. Mai entrate in partita le ragazze di coach Mottola che non lottano e permettono alle ospiti di fare il bello e cattivo tempo a proprio piacimento.

Molti gli errori in fase di attacco e poca la voglia di difendere da parte delle padrone di casa che non sono mai in gara. Ora le pescaresi sono attese da due trasferte consecutive, la prima di queste domenica prossima a Lecco.

Elettra De Fabritiis De Fabritiis: "Prestazione opaca che ha permesso a loro di vincere in scioltezza. Peccato. Pensiamo alla prossima".