Erika Alessandrini si dimette da consigliere comunale, verrà sostituita da Marco Romano

Erika Alessandrini, portavoce del M5S e neo consigliera regionale, ha annunciato oggi le proprie dimissioni da consigliere comunale e capogruppo del M5S, lasciando così il posto a Marco Romano, primo dei non eletti della lista nelle elezioni del 2019.

“Una scelta legata alla mia volontà di non ricoprire contemporaneamente più ruoli istituzionali - commenta la Alessandrini - perché, anche se sarebbe consentito dalla normativa vigente, questo si porrebbe in antitesi con i miei principi personali e con lo spirito di servizio che contraddistingue il Movimento a cui ho l'onore di appartenere. Lascio gli scranni del consiglio comunale dopo 10 anni di lavoro e di battaglie, nelle quali ho cercato di mettere tutta la mia energia e la mia passione, ringraziando dal profondo del cuore tutti i cittadini per la fiducia e l’opportunità che hanno voluto riservarmi, permettendomi ora di iniziare un nuovo percorso per il bene del nostro Abruzzo”.

“Porto con me l’orgoglio di aver contribuito con il Movimento 5 Stelle – prosegue Alessandrini – a tracciare un solco con l’approvazione di provvedimenti importanti, seppur dall’opposizione. Ricordo la battaglia con cui, nella precedente consiliatura, abbiamo modificato il regolamento delle Commissioni Consiliari per far sì che non fossero più un libero gettonificio, ma che fosse obbligatorio partecipare ai lavori per un tempo minimo per maturare il diritto al gettone di presenza. Oppure ai provvedimenti fatti approvare in questi ultimi anni, insieme ai colleghi Paolo Sola e Massimo Di Renzo, come il Question Time del cittadino ed il bilancio partecipativo. Strumenti di democrazia e partecipazione attiva con cui siamo riusciti a portare gli ideali del Movimento all’interno delle istituzioni pescaresi”.

Per quest’ultima parte di consiliatura, a ricoprire il ruolo di Consigliere Comunale sarà Marco Romano, attivista del Movimento e segretario sportivo, con abilitazione a direttore sportivo: “Per me è una grande emozione ma al tempo stesso una grande soddisfazione – afferma il neo consigliere – e metterò voglia ed esperienza a disposizione della città, lavorando al fianco di Paolo Sola e Massimo Di Renzo, amici ancor prima che, ora, colleghi. Un incarico che arriva a meno di tre mesi dalle prossime elezioni comunali – conclude Marco Romano – a cui cercherò di farmi trovare pronto in vista dell’impegno che richiederà questa prossima sfida”. L’ufficialità della nomina è attesa per il prossimo 28 marzo, data in cui il consiglio comunale adotterà la delibera di surroga prendendo atto del passaggio di consegne.