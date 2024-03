Prevenzione e salute in etÃ  matura

Incontro, il 21 marzo 2024, presso la CNA Pensionati di Pescara per parlare di Prevenzione e Salute in età Matura.

L’incontro del pomeriggio ha visto come protagonista il dott. Marco Gabini Direttore dell’Unità Complessa Reumatologia dell’Ospedale di Pescara, presente la dott. Fiorella Padovani Presidente AAMAR Abruzzo (Associazione Abruzzese Malati Reumatici).

Il dott. Gabini ha fatto un ampio excursus sulle malattie reumatiche che si contano in 120 unità delle quali alcune degenerative e altre patologiche. Ben il 12% delle persone soffre di malattie reumatiche e le prospettive non sono favorevoli dato l’aumento dell’età degli abruzzesi.

Le malattie degenerative presenti nella popolazione sono: artrite, connettivite, lupus, sclerodermia tutte autoimmuni ognuna per componente ed epigenetica (ambiente e abitudini). Queste malattie creano delle vere patologie caratterizzate da una reazione errata del sistema immunitario che attacca e distrugge i tessuti sani dell’organismo non riconoscendoli come propri.

Poche erano le armi farmacologiche, fino all’inizio degli anni 2000, con uso quasi esclusivo del cortisone che provocava molto spesso effetti collaterali. Lo studio e l’uso di farmaci biologici, detti mononucleari, sono proteine che aggrediscono altre proteine che sono causa delle malattie.

Per riconoscere le malattie, ha detto il dott. Gabini, bisogna avere una visione olistica del paziente, ma purtroppo, oggi, fattori burocratici e amministrativi incidono sulla gestione del tempo del medico con una conseguente minore conoscenza del paziente che è alla base della guarigione.

Molte le domande fatte dai presenti al dott. Gabino che ha risposto e spiegato il perché di tanti sintomi e patologie comuni in persone di un’età matura.

Ad aprire l’incontro la Presidente regionale CNA Pensionati Elisa Morelli e il Direttore della CNA Provinciale Luciano Di Lorito e la segretaria Concetta La Sorda che hanno presentato l’evento e salutato il dott. Gabini e la dott.ssa Padovani e i numerosi presenti convenuti per ascoltare e partecipare all’incontro.

L’incontro del pomeriggio è stato il primo di cinque incontri che si terrano nella sede della CNA in via Cetteo Ciglia n. 8 Pescara.