Cantera Adriatica, i baby corrono verso il traguardo

L’Under 14 regionale chiude con un pirotecnico pari a Spoltore (3-3 con doppietta di Florindi e Mariani nel primo tempo, poi la rimonta subita nella ripresa) e si prepara alla semifinale del proprio girone che porta alle sfide decisive per il titolo, l’Under 15 regionale vede da vicino la salvezza nella categoria. Bene anche le ragazze, che in dieci conquistano un buon punto e sfiorano la vittoria in casa contro l’Anxanum (1-1), ancora in piena corsa per salvarsi l’Under 17 regionale.

La Cantera Adriatica si gode un altro fine settimana di soddisfazioni e adesso si prepara a tifare per i grigioazzurri e le grigioazzurre impegnati con le Rappresentative. Le stelline Meletti, Di Credico con la Femminile e Fragassi con l’Under 15 nelle prossime ore in Liguria con la LND al Torneo delle Regioni. La prossima settimana, intanto, partitissima da non perdere all’antistadio Flacco: l’Under 14 – martedì 26 marzo alle ore 15,30 – gioca la semifinale del proprio girone (un quarto di finale, in caso di vittoria troverà una tra Pineto e Bonolis) contro la Virtus Vasto.

L’Under 15 regionale invece chiude la prima fase del quadrangolare per la salvezza a punteggio pieno con 9 punti (+5 dal Pucetta, secondo), grazie al terzo successo consecutivo contro il Villa 2025 (2-0, gol di Giannetti e Mariani). Per restare nella categoria elite manca un ultimo sforzo nelle tre partite di ritorno, che scatteranno dal 6 aprile, dopo la sosta per TdR e Pasqua.

L’Under 17 va ko a Sant’Omero (3-2), ma è ancora in corsa per salvarsi: adesso ci sono due partite su tre in casa nel ritorno per centrare l’obiettivo. Bene anche l’Under 15 provinciale, che travolge 4 a 0 l’Accademia Biancazzurra, con tripletta di Pica e una rete di Formiglio, e adesso può chiudere alla grande il proprio girone.

Cade la formazione di Seconda categoria, in casa contro il Cappelle, ma le chances di agganciare i play-out sono ancora vive: 5 punti di distacco dalla penultima Atletico Passo Cordone, con una gara in meno e altre cinque giornate da disputare.