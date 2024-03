Sondaggio di Forza Italia: vittoria al primo turno per Masci, in vantaggio su Costantini

Secondo un sondaggio di Forza Italia, il sindaco uscente Carlo Masci sarebbe in vantaggio sullo sfidante di centrosinistra Carlo Costantini in vista delle comunali di giugno, dove vedrebbe materializzarsi la vittoria al primo turno.

“Questi dati sono molto confortanti per noi”, commenta il primo cittadino sui social. “DAobbiamo certamente mantenere i piedi per terra, non esaltarci più di tanto, continuare a lavorare per la città con lo stesso impegno di sempre. Però quello che ci fa piacere veramente è che i nostri concittadini non si fanno prendere in giro dagli urlatori di professione, da quelli che attaccano e denigrano qualsiasi cosa si faccia”.



Per Masci “solo chi non fa non sbaglia, a Pescara stiamo facendo tanto, con il fondamentale supporto degli assessori e dei consiglieri, e i pescaresi ce lo riconoscono. Grazie di cuore a tutti, anche a quelli che ci fanno critiche fondate, da cui prendiamo spunto per fare sempre meglio. E faremo sempre meglio!”, conclude il sindaco.