Buon esordio delle Rappresentative abruzzesi al Torneo delle Regioni

Rompono il ghiaccio le Rappresentative abruzzesi al Torneo delle Regioni, opposte nella prima giornata di gare alle molisane sul campo “Begato 9” di Genova.

Ottima la prestazione dell’Under 15 di mister Villa, capace di infilare per due volte con Rebega i pari età del Molise e ottenendo 3 punti pesanti che la proiettano in testa al girone.

Devono accontentarsi di un pari l’Under 17 di mister Marchetti e l’Under 19 del tecnico Di Camillo, con un pizzico di rammarico per il fatto di essere andate in vantaggio grazie alle reti di Di Carlo e Della Sala, e comunque protagoniste di una prova molto solida.

Oggi la seconda giornata di gare, già parecchio decisiva per il discorso qualificazione, con la quadrupla sfida contro il Comitato Provinciale Autonomo di Trento. Grande attesa per l’esordio della Rappresentativa Femminile di mister Majo, che nella giornata odierna ha osservato un turno di riposo.

UNDER 15

Abruzzo-Molise 2-0

Reti: 33′ e 8′ st Rebega

Abruzzo: Liberatoscioli, Cannarozzi (18′ st Capozzi), Ettorre (29′ st Bomba), Giosaffatto F., Monga (29′ st Bove), Nadi, Okoroji (22′ st Giosaffatto D.), Reale (18′ st D’Errico), Rebega (33′ st Fragassi), Ruggieri Conte, Scognamiglio (22′ st Seputis). A disp. Di Giannantonio, Tirone. All. Pasquale Villa.

Molise: Straqualursi, Crisci, Marsella, Trivisonno, Patullo (14′ st Izzi), Ferrazzano, La Selva, Romano (12′ st De Luca), Gozzer, Iannone (27′ st Guadagno), Pietropaolo (6′ st Servillo). A disp. Biasella, Di Frangia, Morrone, Tabacchino, De Martinis. All. Carlo Oriente

UNDER 17

Abruzzo-Molise 1-1

Reti: 1′ Di Carlo (A), 14′ st Valerio (M)

Abruzzo: Ruscitti, Ciaccia, D’Isidoro, De Angelis (41′ st Valentini), De Risio, Di Carlo (25′ st Neri), Gabriele, Pomposo, Salerno (21′ st Giunchedi), Taddei, Ulissi. A disp. Pasqua, Aruffo, Coletti, De Luca, Di Felice, Mancini. All. Francesco Marchetti.

Molise: Natale, Antenucci, Antinucci (41′ st Di Biase), Braccia, Caruso, D’Amico (29′ st Luongo), De Angelis (29′ st Sabetta), De Luca, Pollace Terlizzi, Stilla (26′ st Pettorossi), Valerio. A disp. Libraro, Iadisernia, Mucciacito, Nigro, Scarselli. All. Errico Caruso

UNDER 19

Abruzzo-Molise 1-1

Reti: 7′ st Della Sala (A), 21′ st Ndiaje (M)

Abruzzo: Di Donato, Corrado, Cutilli, D’Amore (32′ st Larivera), Della Sala, Di Giuseppe (37′ st Tiberi), Oddi (42′ st Di Tommaso), Patrizi (22′ st Meola), Priori, Valerio (20′ st Faiella), Vespasiano. A disp. Brassetti, Bozzolini, Damiani, Ricci. Allenatore: Marcello Di Camillo

Molise: Mazzarella A., Parisi, Ianniello, Maraucci, Giannini, Magri (13′ st Colato), Ndiaye, Ercolano, Bellomo (11′ st Rao), Magnocavallo, Mazzarella M. (27′ st Porfilio). A disp. Tipurlea, Valentino, Musella, Rossetti, Armenti, Ferrara. All. Marco Maestripieri

