Comunali, Sinistra Italiana inizia un'interlocuzione con Costantini

Si è aperto il percorso di confronto con il candidato sindaco Carlo Costantini di Alleanza Verdi-Sinistra. Nel weekend appena trascorso una delegazione del circolo di Sinistra Italiana, insieme al Segretario Regionale, ha incontrato il candidato sindaco Carlo Costantini. Si è posta l'attenzione sul profilo della coalizioni che Costantini sta portando avanti e su alcuni importanti temi programmatici che riguardano la città come la mobilità, il sociale la cultura, le infrastrutture il futuro dell'Area di risulta.

“L'intenzione è quella di avere un confronto sia con lui che con la coalizione che lo sostiene per verificare se ci sono i presupposti per proporre un progetto condiviso come già fatto su scala regionale con D'Amico: finita questa prima fase interlocutoria, subito dopo Pasqua ci confronteremo in una assemblea pubblica con i tanti e le tante che vogliono costrurire il progetto diAlleanza Verdi Sinistra per decidere insieme come proseguire questo percorso”, scrive in una nota il Circolo Sinistra Italiana Pescara "G. Colazilli".