Alla Primo Moroni l'assemblea pubblica di Alleanza Verdi Sinistra

“Dopo l'importante passaggio elettorale delle Regionali, come Alleanza Verdi Sinistra abbiamo deciso di promuovere varie assemblee pubbliche per discutere insieme ai tanti e alle tante che ci hanno sostenuto in questa campagna elettorale appena conclusa, come rilanciare il nostro progetto politico a sinistra anche in vista di un appuntamento importante come le elezioni europee”. Lo scrive in una nota Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana Abruzzo.

“Vogliamo iniziare da Pescara - aggiunge - che si appresta ad avere una nuova competizione elettorale molto sentita dalla città come quella amministrativa: L'obiettivo è ambizioso ma per noi necessario, ricostruire un punto di vista a sinistra in forma organizzata attivando un percorso partecipato e aperto non solo agli iscritti e cominciando a confrontarci e discutere sui temi che riguardano la nostra città”.

L'incontro si terrà domenica 7 aprile alle ore 17.30 presso la libreria Primo Moroni, in via dei Peligni 93/1.