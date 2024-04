L'annuncio di Sospiri: "Entro il 12 maggio comincia il dragaggio della darsena commerciale del porto"

“Entro il prossimo 12 maggio comincerà il dragaggio della darsena commerciale del porto di Pescara dove verrà realizzato un escavo di 30mila metri cubi di materiale. Terminato l’intervento, che durerà poco più di dieci giorni, la Direzione marittima firmerà l’ordinanza per lo spostamento dell’ormeggio dei motopescherecci sulla banchina di levante, dunque in assoluta sicurezza. Nel frattempo libereremo anche la canaletta per assicurare una navigazione sicura alle imbarcazioni. Provvedimenti importanti decisi nel corso della riunione odierna convocata in Prefettura con gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni dei pescatori, nell’attesa del completamento dei lavori di ampliamento e riorganizzazione complessiva del porto di Pescara che cuberanno circa 100 milioni di euro di investimenti”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ufficializzando l’esito della riunione odierna indetta dal Prefetto Flavio Ferdani e che, oltre al Presidente Sospiri, ha visto la presenza dei rappresentanti della marineria Doriano Camplone, Lucio Di Giovanni, Francesco Scordella e Massimo Camplone, Riccardo Padovano per l’Autorità Portuale con il Segretario generale Maurizio Minervino, il sindaco di Pescara Carlo Masci e il Direttore marittimo Fabrizio Giovannone.