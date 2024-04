Pescara Pallanuoto si ferma a un passo dal Bari. I pugliesi vincono 9-8

Non riesce la rimonta al Pescara N e PN, battuto in casa (ad Avezzano) dal Wp Bari con il punteggio di 9-8. Partita volenterosa quella dei biancazzurri, propositivi anche se a volte imprecisi, sia davanti che dietro, ma che hanno provato fino all'ultimo possesso a raggiungere almeno il pareggio davanti alla capolista. Una sconfitta, la terza nelle ultime tre partite, che lascia l'amaro in bocca per com'è arrivata, ma che va subito archiviata per centrare l'obiettivo di inizio stagione, vale a dire i play-off.

Mancano due giornate al termine della stagione e il Pescara deve tornare a fare punti, per la classifica e per il morale. Vincere è la parola d'ordine nelle ultime due uscite contro Aquademia prima e Babel poi, prima di andare a giocarsi gli spareggi promozione. Pescara avanti con Fredducci, replica Foglio.

Nel secondo parziale due gol di Foglio con in mezzo il centro di De Vincentiis, poi Sifanno, Andrea Lamacchia e Micheletti. Dopo l'intervallo gol di Fredducci, Davide Lamacchia, Sifanno, Foglio e Cunko. Semre Cunko apre l'ultimo tempo con una doppietta, quindi reti di Sifanno e De Vincentiis.

Tabellino

PARZIALI: 1-1, 2-4, 2-3, 3-1

PESCARA N E PN: Prosperi, De Vincentiis (2), Fredducci (2), De Luca, Cunko (3), D'Incecco, Castagna

M., Russo, Micheletti (1), Bartocci, Ciaschetti, Racciatti, Brandoni, Villanova. All. Malara

WP BARI: Di Modugno, Foglio (4), Corallo, Lamacchia D. (1), De Santis, Battista, Auciello, Moretti,

Di Pasquale, Sifanno (3), Lamacchia A. (1), Volpe, Abbruzzese, Scolletta. All. Baiardini