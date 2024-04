Comunali, colpo di scena Fiorilli: "Non mi ricandiderò"

“Desidero informare i tanti amici che in questi giorni mi chiedono informazioni in merito alla mia possibile candidatura alle prossime elezioni comunali di Pescara del 9 giugno 2024, che ho deciso di non candidarmi”. L'annuncio a sorpresa è arrivato questa mattina sui canali social di Berardino Fiorilli.

“Sono stato eletto consigliere comunale quasi ininterrottamente dal 1998 ad oggi e, da allora, ho ricoperto quasi tutti i ruoli nell'ambito della amministrazione comunale”, aggiunge. Fiorilli è stato nominato per la prima volta assessore con il sindaco Carlo Pace nel 2000, poi consigliere di opposizione e ancora vice sindaco con il sindaco Luigi Albore Mascia, fino ad oggi consigliere e vice presidente del consiglio comunale.

"In tutti i ruoli che ho avuto l'onore di ricoprire - scrive - ci ho messo sempre tanta passione, impegno e serietà, cercando di restare sempre con i piedi per terra. In questo tempo, tuttavia, sento la necessità di recuperare un rapporto più autentico con il mondo che mi circonda e per farlo, a volte, è necessario "spostarsi dal centro della scena", scegliere - volontariamente - di mettersi da parte, ricordando, soprattutto a me stesso, che nessuno è indispensabile e che l'importante è mettere passione, tenacia e cuore in ogni occasione che la vita ci mette davanti".

Poi conclude: “Sosterrò convintamente la candidatura a sindaco di Carlo Masci ma non farò parte certamente della prossima amministrazione. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia in questi anni e che sarebbero stati pronti a rinnovarmela; per me è stata soprattutto una grande assunzione di responsabilità. Continuerò a fare politica nel modo che mi piace di più, essere al servizio degli altri, poiché sono sempre più convinto che nessuno basti a se stesso”.