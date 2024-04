Polizia, assegnati a Chieti due nuovi primi dirigenti: in passato sono stati alla Questura di Pescara

Sono stati recentemente assegnati due nuovi Primi Dirigenti alla Questura di Chieti: sono Pierfrancesco Muriana e Alfredo Luzi. Due vecchie conoscenze della città di Pescara, dove in periodi diversi sono stati entrambi in servizio.

Il Dr. Muriana è stato assegnato alla Questura di Chieti nel mese di gennaio quale Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione. Arruolatosi nella Polizia di Stato nel 1990, ha frequentato il 7° Corso Quadriennale per Aspiranti Allievi Vice Commissari della Polizia di Stato presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma ed ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1995 presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Assegnato come primo incarico alla Questura di Palermo nel 1995, nel 2001 è stato trasferito alla Questura di Pescara, dove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di dirigente della Squadra Mobile, e dove è rimasto fino al 2018, salvo una parentesi di due anni, dal 2008 al 2010, quale dirigente della Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno. Promosso Primo Dirigente nel 2018 è stato assegnato, quale Dirigente, al Commissariato di P.S. di Manfredonia (FG) e poi alla Questura di Foggia dove ha diretto la Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione fino al trasferimento a Chieti.

Il Dr. Luzi invece è stato assegnato alla Questura di Chieti in questo mese di aprile, quale Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine. Arruolatosi nella Polizia di Stato nel 1984 quale agente ausiliario, ha frequentato dal 1989 il 6° Corso Quadriennale per Aspiranti Allievi Vice Commissari della Polizia di Stato presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma ed ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1994. Successivamente ha conseguito la laurea anche in Scienze della Pubblica Amministrazione ed un master in Balistica Forense. Ha lavorato per anni alla Questura di Roma, in diversi Commissariati, prima di approdare quale Dirigente della Squadra Mobile alla Questura di Terni dal 2015 al 2017. Successivamente è stato Direttore del Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al Tiro di Nettuno (RM) che si occupa di studio degli armamenti e formazione degli istruttori di tiro della Polizia di Stato. Nel 2020 è stato trasferito alla Questura di Pescara, dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione fino al trasferimento a Chieti.