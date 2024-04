Interrogazione in aula sulla mancata istituzione di via Giorgio Almirante

“Dopo anni di richieste regolarmente protocollate al Comune e di rassicurazioni, Pescara continua a non avere una Via Giorgio Almirante, una strada intitolata allo storico esponente del Movimento Sociale Italiano. Colpa di una resistenza e di un pregiudizio ideologico nei confronti di un uomo che tanto ha invece operato per assicurare un Paese democratico agli italiani. Lunedì 22 aprile in consiglio comunale approderà un’interrogazione per sapere quali siano ancora oggi gli ostacoli per quello che non è un semplice esercizio di retorica, ma piuttosto un atto dovuto e legittimo”.

E' quanto ha detto il Presidente della Commissione Sicurezza e Mobilità, Armando Foschi.