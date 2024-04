Pescara-Ancona 0-2: Delfino insufficiente, i marchigiani vincono facile

SECONDO TEMPO - 50' La partita termina qui, grazie per averci seguito e alla prossima!

47' in campo Prezioso per Paolucci

45' Assegnati cinque minuti di recupero.

40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio.

37' in campo Giampaolo per Spagnoli e Clemente per Martina.

35' Accornero verticalizza per Cangiano, ma la conclusione in area viene respinta da Perucchini in uscita.

31’ Cambio per il Pescara con Floriani M. che lascia il posto a Milani.

25' lascia il campo Saco per Agyemang

22' giallo a Saco per aver allontanato il pallone.

21’ Ammonito Squizzato.

16’ Cambio per il Pescara con Merola che lascia il posto a Cangiano.

10' Dagasso per Tunjov, Cuppone per Meazzi

9' sugli sviluppi di un corner colpo di testa ravvicinato di Pasini con una mano Plizzari salva alzando la sfera sopra la traversa.

3' Spagnoli! Raddoppio dei dorici! Su cross in area dal fondo di Sako, non ci arriva sul primo palo Paolucci ma libero da due passi sul secondo palo Spagnoli fredda per la seconda volta Plizzari.

1' squadre nuovamente in campo, c'è Barnabà per Cioffi. Ed è il Pescara a muovere il primo pallone della ripresa

PRIMO TEMPO - 47' si chiude il primo tempo con il vantaggio per 1-0 dell'Ancona grazie a una rete di Spagnoli al 32'. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

45' assegnati tre minuti di recupero

41' destro da fuori area deviato di Brosco, traiettoria centrale, blocca a terra Perucchini

38' tentativo ambizioso da fuori area di Cella, pallone che sorvola la traversa

32' Ancona in vantaggio! Spagnoli! Giocata in area di Cioffi, cross dal fondo basso per la zampata del compagno in anticipo sui difensori abruzzesi

27' angolo per gli ospiti dalla destra e colpo di testa di Spagnoli sul primo palo impreciso

25' punizione di Cioffi, sul secondo palo in area anticipato di testa Sako

18' gioco in verticale per Accornero ma conclusione da fuoriarea alta

14' segnalata posizione di offside all'Ancona, nell'occasione uscita sicura di Plizzari

9' primo angolo per l'Ancona basso sul primo palo e pallone raggiunto da Tunjov che allontana

5' cross morbido di Merola verso il secondo palo per Vergani, in controtempo Perucchini che riesce a smanacciare la sfera quasi sulla linea di porta!

2' subito Pescara pericoloso con una conclusione di Vergani dal limite, ci mette i pugni il portiere quindi primo corner conquistato ma ha la meglio la difesa

Si parte con il calcio d'avvio battuto dall'Ancona in maglia rossa, Pescara nella tradizionale biancazzurra.