Def: Testa (FdI), "Fornisce un quadro realista e puntuale"

"Il governo con senso di responsabilita' e serieta', in considerazione di un quadro economico ancora condizionato dalle incertezze dovute alle forti tensioni geopolitiche, nonche' dal pesante condizionamento determinato sui conti dello Stato dai riflessi del Superbonus, che pesera' sul debito pubblico fino al 2026, ha deciso di presentare alle Camere un documento snello soltanto con le stime tendenziali, scelta peraltro adottata anche da altri Paesi". Lo ha detto nell'aula della Camera, durante la discussione sul Def, Guerino Testa, deputato di Fratelli d'Italia e segretario in commissione Finanze.

Il Documento di economia e finanza per il 2024 "fornisce un quadro realista e puntuale, indicando gli obiettivi del Governo in maniera coerente. Ai fini dell'andamento della crescita economica del Paese, il Pnrr - sottolinea il parlamentare FdI - unitamente alla riforma fiscale, riveste un ruolo centrale. Il Piano di ripresa e resilienza avra' infatti un impatto notevole sulla nostra economia, andando ad innescare una dinamica virtuosa in termini di produttivita' e di crescita complessiva del sistema Italia".

In questo modo "riusciremo a limitare gli effetti disastrosi per le casse dello Stato determinati dal macigno del Superbonus, costato piu' di 219 miliardi di euro. Fratelli d'Italia - prosegue Testa - ha ben chiaro quali siano le priorita' del Paese. Questo Documento di economica e finanza ha dovuto necessariamente tenere conto delle possibili ripercussioni del complesso contesto geopolitico internazionale, basando le sue previsioni su principi di cautela e prudenza. Con serieta' e rigore verso gli italiani - conclude - si e' voluto predisporre un Def per il 2024 che rispecchi perfettamente la situazione economica attuale, cosi' da centrare gli impegni e le scadenze del nuovo Piano fiscale strutturale di medio termine".