Fabrizio D'Addazio candidato sindaco di Montesilvano per il centrosinistra

“Stamattina come coalizione progressista abbiamo presentato la candidatura di Fabrizio D'Addazio a sindaco di Montesilvano. Anche qui Alleanza Verdi-Sinistra e’ parte attiva per costruire il campo giusto per battere le destre e ridare dignità alla terza città d’Abruzzo da tempo martoriata da una classe dirigente di basso profilo concentrata solo sui propri interessi particolari”.

Lo afferma Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana, che sottolinea l'importanza di “rimettere al centro i diritti e i bisogni dei cittadini per una città sostenibile e accogliente: per noi di Sinistra Italiana - Circolo di Montesilvano la giustizia sociale sarà il faro di questa campagna elettorale. Costruiremo questo cambiamento insieme a tante e tanti stufi di questo sindaco e questa giunta e siamo convinti che Fabrizio sia la persona giusta per interpretare e ridisegnare una stagione nuova e di rinascita per Montesilvano”.

Soddisfatto anche il consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco: "Fabrizio D’Addazio è un imprenditore montesilvanese da sempre legato al suo territorio. L’esperienza e la capacità che può mettere al servizio della città trovano il mio pieno sostegno: sono convinto che ad un cambiamento di prospettiva seguirà una vera rinascita di Montesilvano, che può aspirare ad un ruolo rilevante nell’economia della provincia e della regione. Faccio perciò un grande in bocca al lupo a D’Addazio e ai suoi candidati, per una campagna elettorale intensa e proficua".