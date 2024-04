Pineta, abbandonata nel degrado la lapide che ricorda la morte di 4 cacciatori

L'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli ci segnala lo stato di abbandono in cui versa una pietra commemorativa che si trova all'ingresso della Riserva Dannunziana, nei pressi dell'ufficio postale della pineta. Il cippo in questione è stato posizionato lì dopo un drammatico episodio avvenuto proprio in quel punto nel 1946, quando morirono alcuni cacciatori di Cesena. Sulla lapide, nello specifico, si legge: “La sezione cacciatori di Cesena ricorda gli amici Luigi Amaducci, Paolo Amaducci, Sergio Farnesi e Filippo Montanari deceduti il 29 novembre 1946 in seguito a un tragico incidente".

“Al di là della valenza e del significato di quella terribile vicenda, che portò alla scomparsa di quattro persone, io credo che una pietra commemorativa vada sempre rispettata, tenendola in debita considerazione e, soprattutto, in una condizione dignitosa", dice Taraborrelli a PescaraNews.net. "Così invece è soltanto un inutile orpello, vergognosamente circondato dall'immondizia”. L'uomo, infatti, sottolinea che intorno al cippo ci sono erbacce, spazzatura e pezzi di cemento. Si chiede dunque a chi di dovere un intervento il più celere possibile.