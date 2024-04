Importanti risultati a Montesilvano per i progetti DiverCities e Diversamente

Presentati i risultati dei due progetti in seno al programma delle Città Interculturali – ICC - del Consiglio d’Europa e al partenariato di ICEI che il Comune di Montesilvano, in collaborazione con l’Azienda Speciale e l'Associazione Formula e Movimentazioni, ha portato avanti finora con successo, illustrandone attività svolte e obiettivi raggiunti. “DiverCities: città europee per l’inclusione e la partecipazione” finanziato dal Programma Cerv dell’Unione Europea, che il Comune di Montesilvano ha realizzato in co-progettazione con le Associazioni Formula e Movimentazioni. Principale obiettivo: attivare processi di partecipazione cittadina in contesti di diversità per l’elaborazione di linee guida per l’emanazione di politiche locali interculturali.

Nei mesi scorsi sono state organizzate, al Pala Dean Martin, tre assemblee cittadine interculturali che hanno visto la partecipazione dei giovani dell’Istituto Alessandrini, dibattere su importanti aspetti e tematiche della vita cittadina. “Diversamente: Giovani contro le discriminazioni”: l’Associazione Movimentazioni, con il prezioso supporto del Comune di Montesilvano e dell’Azienda Speciale, ha coinvolto i giovani di Montesilvano in workshop sul tema dei rumors e delle metodologie anti-rumors. 9 incontri presso la Sala Di Giacomo hanno visto i giovani di Montesilvano in particolare degli Istituti E. Alessandrini e Spaventa, discutere sui temi dei rumors attraverso l’uso di metodologie non formali.

NUOVO APPUNTAMENTO

Dal 17 al 19 maggio, all’interno del Pulpa Festival, verranno rappresentate le fasi finali dei progetti attraverso spettacoli e concerti messi in scena dai giovani che si incontreranno per restituire le questioni emerse dalle varie iniziative. Inoltre, il Pulpa che si terrà a maggio, avrà come tema proprio “L’intercultura e l’inclusione” essendo la street art uno strumento potentissimo di inclusione, ospiterà le attività di disseminazione di DiverCities attraverso laboratori tematici e l’attività finale di Diversamente attraverso la realizzazione di un muro ad hoc. In più, grazie alla partecipazione alla Rete Città del Dialogo, il Comune di Montesilvano ha poi partecipato - a marzo 2024 - all’Avviso pubblico del Consiglio d’Europa riservato alle città appartenenti alle varie reti nazionali e che finanzia solo quattro progetti, come partner del Comune di Ravenna per il progetto “Bridge”.

Il progetto è stato finanziato e vedrà il coinvolgimento di un gruppo di minori non accompagnati ospiti nei centri SAI di Montesilvano in attività da svolgere con i giovani dei Sai di Ravenna, prima durante il festival delle culture organizzato a Ravenna il 24 e 25 maggio e poi a Montesilvano il 12 settembre durante i World Skate Games 2024. Presenti all’illustrazione dei progetti, oltre al sindaco Ottavio De Martinis, anche tutti gli attori coinvolti: l’assessore allo Sport e Politiche Giovanili Alessandro Pompei, la presidente dell’Azienda Speciale Sandra Santavenere, la presidente dell’Associazione Formula Debora Donatone, la presidente dell’associazione Movimentazioni Carmen Mancone e le responsabili dei progetti per conto del Comune e dell’Azienda Speciale, Francesca Lupo e Livia Bentivoglio.