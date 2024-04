Verì a confronto con i sindacati su indennità al personale del pronto soccorso

L’assessore regionale con delega alla Salute, Nicoletta Verì, al Dipartimento Sanità a Pescara ha partecipato ai confronti regionali con le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL del comparto sanità e della dirigenza medica, per discutere del riparto delle indennità di natura accessoria destinate al personale dipendente e operante nei Servizi di Pronto Soccorso. Sono stati approvati i rispettivi piani di riparto delle risorse tra le quattro aziende sanitarie della regione, assegnando un importo complessivo di 1.854.385 € per il comparto sanità e 1.397.070 € per la dirigenza medica in relazione alla annualità 2023.

“Queste risorse - ha dichiarato l’assessore Verì - rappresentano un importante riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale nei difficili contesti quali sono quelli di Pronto Soccorso. Al fine di garantire una equa ripartizione tra le Asl, il riparto ha tenuto conto, oltre al personale in servizio, anche al numero degli accessi, per valorizzare il lavoro effettivo prestato nelle varie realtà e assicurare un adeguato trattamento all’operato prestato nei contesti più complessi. La Regione è al fianco del nostro personale sanitario regionale ed è impegnata in prima linea per assicurare le migliori condizioni di lavoro dei nostri medici e di tutti gli operatori e garantire quindi una migliore tutela del diritto alla salute dei cittadini”.