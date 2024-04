Sospiri scrive a Santangelo: "Revisionare il Piano di accorpamento delle scuole"

“Ho inoltrato all’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo una richiesta ufficiale di revisione del Piano di Dimensionamento scolastico approvato con Delibera di Giunta Regionale lo scorso 3 gennaio e che su Pescara determinerebbe l’accorpamento delle dirigenze scolastiche degli Istituti Comprensivi 1 e 7. Un piano che evidentemente non va bene, non è accettabile, perché andrebbe a incidere in modo significativo su due aree periferiche in cui occorre preservare e tutelare non solo un singolo plesso scolastico, ma la presenza stessa di una dirigenza fissa e stabile, perché in quelle periferie difficili la scuola, con tutta la sua risorsa umana, rappresenta un presidio di legalità e di accoglienza, una sentinella irrinunciabile. Sono certo di cogliere la sensibilità dell’assessore Santangelo sul punto e di poter raggiungere l’obiettivo”.

Lo ha detto il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ufficializzando la nota che ha indirizzato ieri all’assessore regionale Santangelo.