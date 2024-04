Masci sulla convention di Fratelli d'Italia: "Pescara è stata, per tre giorni, il centro dell'Europa politica"

“Pescara è stata, per tre giorni, il centro dell'Europa politica. Tutti i giornali e le tv hanno parlato della nostra città in termini entusiastici. Il tag #Pescara è stato, per la prima volta in assoluto, ai vertici della classifica dei tweet in Italia, un vero e proprio trend topic!”. Il sindaco Masci traccia un bilancio entusiasta della convention di Fratelli d'Italia, conclusasi ieri alla Nave di Cascella con l'intervento della premier Meloni.

“Alberghi e ristoranti pieni da Silvi a Fossacesia, con le nostre strade invase gioiosamente da oltre 4000 persone”, evidenzia Masci. “Quell'immagine fantastica del palco nel cuore della città a due passi dall'acqua, quel meraviglioso sfondo da cartolina del cielo e del mare pieni di colore e di luce, quelle persone che si godevano felici la spiaggia luccicante mentre Giorgia Meloni e Antonio Tajani lanciavano da Pescara la sfida per un'Europa sempre più di popolo, hanno fatto il giro del mondo e sono stati un veicolo grandioso di promozione turistica del nostro territorio”.

E conclude: “Le polemiche astiose le lasciamo agli altri, come sempre facciamo le cose per il bene di Pescara. Un grazie pieno di sentimento ai miei concittadini, che hanno mostrato a tutti quanto la nostra città sia accogliente, sorridente e organizzata”.