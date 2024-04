Il Lunedì del Delfino

La stagione regolare del campionato di serie C – girone B - 2023/2024 chiude con una facile vittoria a Fermo del Delfino. Tre punti che lo collocano rocambolescamente al sesto posto finale della graduatoria, una posizione fin troppo “di lusso” considerato il quasi vergognoso girone di ritorno, praticamente da zona play out. A tal proposito segnaliamo la dura contestazione della tifoseria Fermana rivolta verso il presidente Sebastiani, fischiato quindi anche fuori dall' Adriatico e reo, a loro avviso, di capeggiare una squadra che non è praticamente scesa in campo la scorsa settimana contro i rivali dell' Ancona, condannandoli anzitempo, praticamente, alla retrocessione in serie D.

La prossima settimana, ricorso del Taranto permettendo, dovrebbero quindi iniziare i play off. Il Pescara, a differenza della scorsa stagione, sarà impegnato fin dal primo turno. Gara secca, da disputare all’Adriatico contro il Pontedera, nono classificato con soli quattro punti in meno rispetto ai biancazzurri. In caso di pareggio al termine dei 90’ passerebbe il turno il Delfino. In caso di superamento del suddetto turno, inizierebbe già la strada in salita, dovendo affrontare in trasferta, con le medesime modalità descritte, il Perugia, quarto classificato, salvo che il Rimini non riesca a ribaltare i pronostici, sbancando Gubbio: in questo improbabile caso ci toccherebbe ospitare la Juventus Next Gen o l’Arezzo. Ma se ne riparlerà, eventualmente.

Accenniamo, solo per dovere di cronaca, dell’ennesima notizia riguardante la vendita della società, che ormai quasi ogni settimana, fra una gara e l’altra, diverte e, al contempo, infastidisce la tifoseria, ormai satura. Stavolta la cordata proverrebbe dalla Germania, una delle poche nazioni che il mappamondo di casa Sebastiani non aveva ancora toccato. La collezione dovrebbe, però, ulteriormente arricchirsi, con l’estate alle porte, stagione in cui la fantasia, in genere, galoppa più del solito.

Cos’altro aggiungere? Le inutili analisi tecniche, come sempre, preferiamo lasciarle a chi è pagato per esporle, nell’ambito di profezie iperboliche da giornalismo in caduta libera. Disquisire della società sarebbe oltre modo velleitario, oltre che ripetitivo. Quindi anche stavolta la chiudiamo qui, rimandando a tempi migliori (o peggiori) ulteriori commenti. Non scommetteremmo nemmeno un euro sulla vittoria del Delfino in questi play off, ma se mai accadesse, benché nulla cambierebbe circa i giudizi su questa gestione, ne saremmo sicuramente più che felici.