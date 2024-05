Comunali, D'Alonzo (FdI) inaugura il suo comitato elettorale

Nel pomeriggio di oggi, 5 maggio, a partire dalle ore 17 il candidato al consiglio comunale Alessandro D'Alonzo (foto) inaugurera' il suo comitato elettorale che si trova in via Nicola Fabrizi, all'angolo con via Genova. D'Alonzo, attualmente vice presidente della Saga, correrà per Palazzo di Città nelle file di Fratelli d'Italia.

All'evento odierno saranno presenti il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’onorevole Guerino Testa, parlamentare di FdI, il candidato al Parlamento Europeo Nicola D’Ambrosio e tutti i vertici del partito. A seguire ci sarà un piccolo buffet per tutti i presenti.