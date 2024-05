Licia Ronzulli a Pescara: "Masci sta portando avanti il testamento politico del presidente Berlusconi"

La vice presidente del Senato Licia Ronzulli è arrivata a Pescara per sostenere la ricandidatura del sindaco uscente Carlo Masci. "Ero già qui cinque anni fa e per questo ci tenevo a tornare per supportarlo", ha affermato Ronzulli.

"Nel primo mandato quest’amministrazione comunale ha ben lavorato, quindi merita la riconferma per terminare tutto quello che è stato iniziato. Lui, come tanti altri dirigenti di Forza Italia, stanno portando avanti il testamento politico del presidente Berlusconi, con unità e coesione. E i risultati si vedono, perché aumenta il consenso e questo è motivo di grande orgoglio. Ora guardiamo con consapevolezza alle comunali e alle europee di giugno. Forza, manca poco!".

All'incontro con la senatrice di Forza Italia ha partecipato anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.