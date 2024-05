Comunali, ufficiale il quarto candidato sindaco: Ã¨ Gianluca Fusilli

Dopo i rumors delle scorse settimane, oggi è arrivata la conferma: Gianluca Fusilli è ufficialmente il quarto candidato sindaco per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. L'ex parlamentare del Pd sarà sostenuto dalla lista Stati Uniti d’Europa, in corsa anche per le europee e supportata da Italia Viva, Psi, Radicali e +Europa.

Il suo nome va dunque ad aggiungersi a quelli (già annunciati da tempo) di Carlo Masci - centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega), Carlo Costantini - centrosinistra (Pd, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 stelle) e Domenico Pettinari - civico. Fino a domenica 11 maggio, tuttavia, c'è tempo per presentare anche una quinta, eventuale candidatura.