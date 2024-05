Comunali, in 150 per l'inaugurazione del comitato elettorale di D'Alonzo

Almeno 150 persone hanno partecipato, domenica scorsa, all'inaugurazione del comitato elettorale di Alessandro D'Alonzo, vice presidente della Saga che si è candidato alle elezioni comunali di Pescara nelle file di Fratelli d'Italia. E, tra le numerose presenze che si sono registrate all'evento, non è mancata quella del deputato di Fratelli d'Italia Guerino Testa. Il comitato elettorale di D'Alonzo si trova in via Nicola Fabrizi, all'angolo con via Genova.

Accanto a D'Alonzo anche Manola Romano, in corsa per Palazzo di Città insieme a lui. Sono intervenuti inoltre il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il candidato al Parlamento Europeo Nicola D’Ambrosio, nonché il consigliere regionale Luca De Renzis. Tante le parole di stima e di elogio per il lavoro profuso in questi anni da D'Alonzo in aeroporto, in qualità di vice presidente della società di gestione. La cerimonia si è poi conclusa con un piccolo buffet per tutti i presenti.