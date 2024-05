Rds Summer Festival allo Stadio del Mare, il primo nome ufficiale è Mr. Rain

"Siamo entusiasti di annunciare che la città di Pescara ospiterà la seconda tappa dell'Rds Summer Festival il 28 e 29 giugno. Due giorni all'insegna della musica e del divertimento". Così il Comune in una nota pubblicata sui suoi canali social. Durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione è stato anche rivelato il primo ospite che si esibirà allo Stadio del Mare: Mr. Rain.

“Pescara è pronta a diventare il palcoscenico di questo evento di rilevanza nazionale. Non vediamo l'ora di vedervi in tutti in riva al nostro mare blu per celebrare insieme l'estate”, conclude il comunicato di Palazzo di Città. Per l'assessore comunale al commercio, turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, “Pescara si conferma grande protagonista degli eventi musicali nazionali”.