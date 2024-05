Eventi per valorizzare e rivitalizzare la Chiesa di Santâ€™Anna, si parte con il ministro Sangiuliano

Si svolgerà stamane, 8 maggio, alle ore 10.45 nella Chiesa di Sant’Anna, in viale Bovio, la presentazione alla stampa del calendario delle attività promosse dall’associazione nazionale Azione Sociale Abruzzo per la valorizzazione e rivitalizzazione della Chiesa di Sant’Anna, restituita alla città nei mesi scorsi. Calendario che prenderà il via domenica 12 maggio alla presenza del Ministro dei Beni Culturali Gennaro Sangiuliano.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti l’assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota, il sindaco Carlo Masci, Alessia Camplone, presidente dell’associazione nazionale Azione Sociale Abruzzo, e il Direttore del Conservatorio Roberta De Nicola. Inoltre per l’occasione verrà letto anche un messaggio del Ministro Sangiuliano.