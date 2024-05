Niente energia elettrica a Montesilvano tra il 9 e il 10 maggio: le strade interessate

La società e-distribuzione informa che tra il 9 e il 10 maggio, in alcune zone di Montesilvano, l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti che alimentano le forniture situate agli indirizzi di seguito indicati:

IT001E60642676 - Viale EUROPA sn il 09/05/2024 dalle ore 09:00 alle ore 14:00 da verificare

IT001E68686865 - Piazza TRISI sn il 10/05/2024 dalle ore 09:00 alle ore 16:00 (ex casetta acqua)

IT001E68449704 - Piazza MARCONI G. sn il 10/05/2024 dalle ore 09:00 alle ore 16:00 - ISTITUTO COMPRENSIVO DELFICO MONTESILVANO

IT001E68554996 - Via S.FRANCESCO 29 il 10/05/2024 dalle ore 09:00 alle ore 16:00 - ISTITUTO COMPRENSIVO DELFICO MONTESILVANO

IT001E68560431 - Piazza DIAZ A. sn il 10/05/2024 dalle ore 09:00 alle ore 16:00 Palazzo Municipale

IT001E61444142 - Via S.DOMENICO 30 il 10/05/2024 dalle ore 09:00 alle ore 16:00 CIRCOLO ANZIANI VIA VOLPE

IT001E68560430 - Piazza DIAZ A. 5 il 10/05/2024 dalle ore 09:00 alle ore 16:00 Palazzo Municipale

IT001E68553483 - Piazza ACERBO T. sn il 10/05/2024 dalle ore 09:00 alle ore 16:00 da verificare

Durante i lavori l'erogazione della corrente potrebbe essere momentaneamente riattivata. Si invita pertanto a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare il seguente numero verde: 803500.