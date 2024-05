Lista di AVS anche a Montesilvano, Sinistra Italiana: “Un grande risultato politico”

Alleanza Verdi e Sinistra sarà presente con il proprio simbolo per elezioni comunali di Montesilvano a sostegno del candidato Sindaco Fabrizio D'Addazio insieme al Partito Democratico, al Movimento Cinque Stelle e altri Civici. "L'unita' del centrosinistra, del fronte progressista è necessario più che mai in questo momento di strapotere di nazionalisti e ultraconservatori; Montesilvano non differisce, anzi, ne è roccaforte nel pescarese", dice Emanuele Mancinelli, segretario di Sinistra Italiana Montesilvano e capolista di AVS.

E continua: "Abbiamo scelto di esserci insieme al Comitato PP1 Saline, rappresentato dall'architetto Giuseppe Di Giampietro, perché l'attenzione al civismo e soprattutto alla cittadinanza attiva che muove iniziative e proposte per la difesa di ambiente e decoro urbano è quantomai necessario in un momento di assoluta assenza di partecipazione dei cittadini all'attività politica".

Poi conclude: "Siamo certi che i montesilvanesi apprezzeranno la nostra presenza, avranno la possibilità di scegliere una forza politica che darà certamente attenzione ad ambiente e solidarietà sociale, esigenze scarsamente attenzionate da 10 anni di destra al potere".



Di seguito l'elenco dei candidati della lista:

1 - Emanuele Mancinelli

2 - Giuseppe Rocco Di Giampietro detto "Giuseppe"

3 - Pablo Jose Gabrielle Di Tillio

4 - Anna Maria Carmela Spinelli

5 - Patrizia Paratore

6 - Giovanna Ciarrocchi

7 - Isabella Micati

8 - Roberto Ettorre

9 - Alessandro Tarquini

10 - Armando Di Nunzio

11 - Enrico Di Ciano

12 - Valentina Covitti

13 - Matteo D'Alonzo

14 - Marco Ciampoli

15 - Giulia Mistichelli

16 - Simone Piselli

17 - Elda Sciullo