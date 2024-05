Simone D'Angelo presenta la sua candidatura, Oscar Giannino ospite d'eccezione

Mercoledì 15 maggio alle 17,30 nel comitato elettorale di Carlo Masci, in via Parini 11, si terrà la presentazione della candidatura di Simone D'Angelo alle comunali di giugno. All'evento, oltre al sindaco di Pescara Masci, al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e al vicesegretario nazionale LDE Bepi Pezzulli, sarà presente un ospite d'eccezione, il giornalista Oscar Giannino, che offrirà prospettive interessanti sulle sfide e le opportunità per Pescara.

"Sarà un momento per un confronto costruttivo e per delineare insieme il percorso verso una Pescara innovativa e sostenibile", commenta Simone D'Angelo, candidato per la lista di Forza Italia. D'Angelo e' Presidente ENDAS Abruzzo, molto attivo nel mondo dell'associazionismo in città e in regione, impegnato in progetti volti al contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, a favorire l'inclusione sociale e a promuovere la crescita dell'offerta culturale.