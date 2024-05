Caccia al tesoro a Francavilla al Mare con "Steal book" a cura di IdentitÃ  Musicali

Francavilla al Mare sta per immergersi nella magia di una vera e propria caccia al tesoro grazie a uno dei progetti del Cepell dal titolo "Steal Book" a cura dell'associazione Identità Musicali. Saranno 1000 i libri usati, diffusi su tutto il territorio di Francavilla, ogni libro è imbustato, e presenta sulla confezione un invito a essere 'rubato' stampato oltre a un timbro che testimonia il progetto. Per dare un valore musicale all'iniziativa, è stato realizzato un segnalibro con QR Code che rimanda a una playlist condivisa, pensata per conciliare la lettura.

I libri verranno nascosti in città fra il 18 e il 19 maggio, a partire dalla tarda mattinata di sabato, non appena qualcuno troverà un libro potrà prenderlo. Saranno coinvolti i parchi, le strade, il lungomare, addirittura gli esercizi commerciali. Per concludere al meglio la diffusione dei volumi, domenica 19 maggio alle ore 21, durante lo spettacolo Collisioni: Chopin vs Elton John a Palazzo Sirena, organizzato da Identità Musicali, saranno nascosti gli ultimi 20 libri.

Tempi e luoghi di distribuzione:

18 maggio / mattina: C.da Villanesi, C.da Pretaro;

18 maggio / sera: Paese Alto, Foro;

19 maggio / mattina: Piazza Asterope, Piazza Alcyone, Ciclopedonale nord;

19 maggio / sera: Sirena, Viale Nettuno, Viale Alcyone.

Identità Musicali ETS è l'associazione che rappresenta la volontà di rafforzare il legame con i territori che come dicono dall'associazione: "Ci ha fatto incontrare e crescere, creando opportunità di lavoro e valorizzando il patrimonio locale. I nostri progetti mettono al centro il pubblico e propongono forme di concerto innovative, basate su storytelling e condivisione. Pensiamo e realizziamo progetti unendo la passione dei musicisti all'intraprendenza e allo spirito creativo del Direttivo, generando valore per tutti gli attori coinvolti. Diffondiamo la vision dell'associazione per raggiungere un pubblico più vasto, lavoriamo con musicisti, figure professionali e altre associazioni per dare vita ad una nuova idea di cultura circolare".

Anche per questo Identità Musicali è partner del progetto 'Libridine', per mettere al servizio della lettura la musica classica, per far conoscere la propria arte attraverso la narrativa.