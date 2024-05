Montesilvano, in dirittura d’arrivo i lavori di asfaltatura su via Di Vittorio

Secondo il programma degli interventi di riqualificazione del manto stradale previsto per diverse vie di Montesilvano, sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori di asfaltatura su via Di Vittorio, portati avanti dalla società Terna. Per favorire la ripresa del flusso veicolare si provvederà al ripristino parziale della viabilità sulla suddetta strada, in attesa della ripresa della sua piena fruibilità, prevista al massimo entro giovedì 16 maggio.

I lavori di riqualificazione che renderanno la città più sicura e confortevole proseguiranno secondo un programma ben definito. Martedì 14 maggio prenderanno il via i lavori di asfaltatura su via Verrotti, a partire dalla zona sud, al confine con Pescara fino al sottopasso ferroviario. Dopo una sosta necessaria per permettere alla società e-distribuzione di effettuare un altro intervento, i lavori proseguiranno poi fino a via Matteotti, per estendersi e concludersi nel tratto del lungofiume.

Per evitare un’eccessiva congestione del traffico, i lavori di asfaltatura del manto stradale verranno effettuati nelle ore notturne mentre nelle ore diurne, interesseranno le sole aree destinate ai parcheggi. In settimana, inoltre, le ditte incaricate saranno impegnate anche sulla riqualificazione del manto stradale di via Reno e di via San Gottardo. A tale proposito c'è l’ordinanza N. 221 del 13/05/2024 che regolerà la viabilità di via Saragat, via Verrotti, via Chiarini e via Ruffilli.

Fino al 29 giugno dalle ore 0,00 alle ore 24, e comunque fino ad ultimazione preventiva dei lavori prevede: istituzione di “Divieto di sosta”, con rimozione su ambo i lati di via Saragat, via Verrotti, via Chiarini e via Ruffilli nei tratti indicati; chiusura al traffico per cantiere con Istituzione di “divieto di transito” di parte della sede stradale, di via Saragat, via Verrotti, via Chiarini e via Ruffilli; istituzione di “Segnaletica di strettoia asimmetrica” e di “Senso unico alternato”, (regolamentato da semaforo mobile e/o movieri e/o segnaletica di cantiere) su intera area di cantiere; istituzione “limite di velocità 20Km/h” su intera area di cantiere; realizzazione di passaggio pedonale di sicurezza e/o segnalazione di percorso pedonale alternativo dovuto a interruzione del marciapiede per cantiere; installazione di altra segnaletica consequenziale (di deviazione, preavviso, luminosa, di cantiere etc.) di cui ai precedenti punti.