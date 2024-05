Pescara Basket perde la gara 1 dello spareggio playout, Di Tommaso: "Ora bisogna vincere a Messina"

Con soli 2 punti di scarto il Pescara Basket non riesce a fare sua la gara 1 dello spareggio playout di Serie B interregionale, e al Pala Elettra deve arrendersi all'Asd Castanea Basket Messina per 77-79. Una partita imboccata male, poi un po’ di tensione e qualche errore di troppo hanno fatto il resto, ma i biancazzurri sono stati bravi a rientrare in gara. Poi, nel punto a punto finale, non hanno avuto la lucidità e il guizzo necessari per mettere la testa avanti. “Un vero peccato, ma non ci butteremo giù assolutamente e a Messina daremo battaglia per tenere la B a Pescara”, si legge in una nota del club, che giovedì 16 maggio giocherà gara 2 a Messina (fischio d'inizio alle ore 19,30).

Parliamo adesso di ciò che è successo in gara 1. Lo starting five schiera Capitanelli, Ranitovic, Stefanov, Kamate e Matera. I padroni di casa vanno subito sotto, prima per 0-2 e poi per 0-3, ma cominciano immediatamente a reagire con Stefanov, che agguanta il 2-3 e, pochi minuti dopo, il 4-6. Viene chiamato il primo time out dell'incontro sul punteggio di 8-16. Il Pescara lotta, ma alla fine del primo tempo deve arrendersi per 12-18. Nella seconda frazione è ancora grazie a Stefanov se gli adriatici tengono botta (14-18), poi una tripla di Maralossou consente loro di accorciare ulteriormente le distanze: 17-18. Con Ranitovic si arriva sul 24-31, continuando costantemente a tallonare i siciliani e rispondendo punto a punto. Nuovo time out sul 31-41, poi si va sull'intervallo lungo quando il risultato è di 33-41.

Nel terzo tempo il Pescara Basket sale sul 44-47 grazie a Matera che mette a segno una bomba da tre. Sul 48-52 si può rifiatare: c'è un altro time out. Il tempo di riordinare le idee e Stefanov, su assist di Capitanelli, acciuffa il 54-56. Gli abruzzesi sono sempre lì, ma ogni volta manca qualcosa. Il terzo tempo termina sul 56-60. Inizia, dunque, la quarta frazione: il 63-65 è merito di una tripla di Capitanelli, poi c'è il time out. Cisse raggiunge il 67-68, e poco dopo le due squadre sono in parità: 70-70 con una bomba da tre di Matera. I ragazzi di Di Tommaso ci credono, ma vanno di nuovo sotto: time out sul 75-77. Purtroppo il risultato finale parla di un impietoso 77-79. “Ringraziamo il pubblico presente e gli promettiamo che faremo di tutto per rivederlo in gara 3 a Pescara”, fa sapere la società.

Queste le dichiarazioni di coach Fabio Di Tommaso: "Abbiamo giocato i primi 2 quarti sotto ritmo e con poca intensità rispetto a come l'avevamo preparata in settimana. Poi nel terzo e quarto quarto abbiamo alzato il ritmo del gioco mettendo aggressività sia in difesa che in fase offensiva e ciò ha portato ad un cambiamento dell'inerzia del match. Qui poi però non siamo stati bravi a gestire sul -2 almeno 5 possessi consecutivi fondamentali. Ora siamo con le spalle al muro, bisogna vincere giovedì a Messina per pareggiare la serie, per poi giocarsela alla bella in casa domenica".