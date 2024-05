Alloggi Ater vuoti a Montesilvano, Forconi dice basta: "Adesso parlo io"

Il consigliere comunale di Montesilvano Marco Forconi, capogruppo cittadino di Fratelli d'Italia e delegato alla sicurezza pubblica e alle politiche della casa, effettuerà oggi pomeriggio una diretta via social “per rispondere alle dichiarazioni” del candidato sindaco del centrosinistra, Fabrizio D'Addazio, sugli alloggi Ater vuoti. Considerazioni che Forconi ritiene “quantomeno superficiali per non aggiungere altro”. Pertanto, l'esponente di FdI preferisce “rispondere con un video per far intendere meglio anche il mio stato d'animo”. La live di Forconi sarà visibile dopo le ore 15 o sul suo profilo Facebook personale o sulla pagina “Marco Aurelio Getulio Forconi".

E' da una settimana che il consigliere comunale sta intervenendo sulle politiche della casa attuate dall'amministrazione De Martinis. Nei giorni scorsi, ad esempio, aveva annunciato che "i bonifici del 'bonus affitti' saranno erogati entro fine mese. Come sempre, alcuni "professionisti del fango" stanno veicolando delle notizie non vere e, soprattutto, addebitandomi dichiarazioni mai effettuate. Non si scherza sulla pelle delle persone, non si scherza sui desideri, non si scherza sulle aspettative. Serietà. Grazie!".

L'altro ieri, invece, Forconi aveva ricordato che “il 10 ottobre 2023 si è chiuso il bando per stilare la nuova graduatoria ERP (alloggi popolari) del Comune di Montesilvano. La precedente fu licenziata nel 2015 ed approvata nel 2021. Cinque anni. L'ultima, sarà approvata entro il 2024, quindi in meno di un anno. La vera politica del fare”.