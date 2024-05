All'aeroporto si paga per finti parcheggi al coperto: il caso su "Striscia la Notizia"

La nostra città è tornata protagonista a “Striscia la Notizia”. Argomento: finti parcheggi al coperto per i quali si pagherebbe un apposito servizio all'aeroporto d'Abruzzo. Peccato che però in realtà, come documentato dall'inviato Jimmy Ghione, l'auto venga lasciata, all'aperto, nel parcheggio di un vicino centro commerciale. Il titolo del servizio andato in onda ieri sera su Canale 5, all'interno della nota trasmissione satirica, è “Pescara, sicuri che il parcheggio coperto lo sia davvero?”.

Ecco cosa si legge sul sito Internet di ‘Striscia’: «Jimmy Ghione smaschera dei parcheggiatori bugiardi nei pressi dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Ghione, utilizzando delle doppie chiavi, sposta in gran segreto l'auto dal parking scoperto di un centro commerciale, in cui era stata mollata dal parcheggiatore. Cosa faranno i "furbetti" che avevano promesso ai clienti un posto coperto e custodito?». Messi alle strette, i responsabili hanno ammesso la scorrettezza, garantendo che non lo faranno più. Staremo a vedere se questa promessa verrà effettivamente mantenuta.