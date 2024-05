Renzi in città per le comunali a sostegno di Fusilli: "Giochiamo sempre per vincere"

"Noi giochiamo sempre per vincere. Poi talvolta si vince, talvolta no. Penso che sia una partita importante quella di Fusilli e credo che sia importante che ci sia il simbolo degli Stati Uniti d'Europa anche sul suo progetto, perché è l'idea che Pescara è una città d'Europa e che guarda al mondo. La globalizzazione serve e aiuta, il sovranismo fa del male all'Italia, all'Abruzzo, a Pescara". Così l'ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a margine di un evento elettorale ieri a Pescara a sostegno del candidato sindaco Gianluca Fusilli.

E proprio quest'ultimo parla sui social di “una serata speciale per il nostro progetto politico. Stati Uniti d'Europa per Gianluca Fusilli Sindaco. Insieme anche a Matteo Renzi, la mia campagna elettorale prende forma e sostanza: per una Pescara proiettata in Europa abbiamo bisogno di progetti veramente concreti, che coinvolgano infrastrutture, urbanistica e mentalità. Grazie al numeroso pubblico per l'accoglienza, il calore e la condivisione di idee. Pescara, sul serio”.