A Spoltore nasce il premio “Spelta Aurea”

Il consiglio comunale di Spoltore crea la “Spelta Aurea”, un premio destinato a persone, enti e associazioni che “con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, delle arti, del lavoro, dello sport, del volontariato sociale, nonché con gesti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato e reso onore al Comune, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni o promuovendo iniziative di interesse comune per i cittadini”.

A tale scopo è stato approvato il Regolamento per il conferimento delle civiche benemerenze: “Abbiamo voluto dotare il nostro ente e il territorio di questo strumento che risponde a un criterio di massima condivisione e trasparenza”, spiega il sindaco Chiara Trulli. “Insignire dei cittadini è un modo di rafforzare il senso di appartenenza alla città e premiare il merito: anche in considerazione del processo di fusione in corso, sarà sempre più importante rafforzare la “spoltoresità”. Per questo ci è piaciuto il nome di “Spelta Aurea”, cioè il riferimento alla spiga d’oro nel nostro stemma”.

Il regolamento, composto da 9 articoli, consente le proposte di candidatura – nelle modalità indicate con avviso pubblico – alla giunta, ai consiglieri, ai referenti di istituzioni, enti e associazioni, a cittadini che siano in grado di segnalare per conoscenza diretta cittadini degni del riconoscimento.